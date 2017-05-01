قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: إن الإيمان بالغيب أحد شروط الإيمان، ولا يوجد أحد على وجه الأرض يعلم الغيب سوى بعض الأنبياء

وتساءل «شاهين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «لماذا لم تهتم أمريكا بعلم الفلك والأبراج، لحماية أمنها من العمليات الإرهابية، وقتل جنودها في العراق وغيرها من الحروب التي خاضتها، وأين كان علماء الفلك وناسا في أحداث 11 سبتمبر». وأضاف خطيب مسجد عمر مكرم: «إسرائيل متقدمة جدا في علوم السحر، ولديها سحرة فلماذا لم يتنبأ لهم أحد بالضربة الجوية في حرب 73، وحرب حزب الله، ولماذا لم يتنبأ فرعون بمصيره عندما ولد سيدنا موسى».وتابع : «ما يحدث من خبراء الفلك والأبراج افتراء على علم الغيب، وشعوذة ودجل ومحاولة لتغيب الناس عن الواقع».