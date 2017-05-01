اعتذر الإعلامي وائل الإبراشي، لعلي فايز، مقدم برنامج «طريق الخير» على قناة «العاصمة»، على الهواء مباشرة بسبب مداخلة تليفونية أجراها وائل الإبراشي مع أحد المتصلين اتهم فيها برنامج طريق الخير دون أدلة بالنصب

وقال وائل الابراشي: «عندما نقع في خطأ يجب علينا الاعتذار وهذا ليس عيبا»، مؤكدًا أنه كان يجب عليه تحري الدقة فيما أذيع وضرورة تقديم أدلة حال اتهام أي شخص، معتذرًا عما حدث في المكالمة، وتواصل علي فايز مع الإبراشي مؤكدًا أنه قبل اعتذاره لرفع شعار التسامح وثقافة الاعتذار بين أهل المهنة، وتنازله عن المحضر الذي تم تحريره ضده برقم 2148 لسنة 2017.وكان علي فايز تقدم ببلاغ للنائب العام، وحرر محضرًا ضد قناة دريم ووائل الإبراشي الأسبوع الماضي؛ بسبب اتهام البرنامج بالنصب على المواطنين دون أي دليل.