اتهم الدكتور أحمد عمارة أستاذ الصحة النفسية، خبراء الأبراج بإيذاء البشر، قائلا: «خبراء الأبراج يصورون للشخص بأنه أسير برج معين، ومظلوم لأنه من مواليد هذا البرج»

وقال «عمارة» خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»: «خبراء الأبراج يتسببون في فشل العلاقات الزوجية بين الأزواج؛ لأنهم يكتشفون بعد الزواج عدم تطابق برج كل منهما مع الآخر».وتابع: «كل ما يردده خبراء الأبراج يخالفون ما قاله الله ويسعون بإيهام البشر ليكونوا مسخرين للأبراج وليس لخالق تلك الأبراج».