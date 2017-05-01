علق الإعلامي عمرو أديب، على قانون منح الجنسية المصرية للمستثمرين مقابل وديعة بنكية، قائلا: «هو إحنا أحسن من الأمريكان

. ادوا الجنسية بفلوس هو في إيه يعني».وتابع خلال تقديمه برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e»: «نص أوروبا بتدي الجنسية بفلوس، إيه الجنسية المصرية اللي إنت خايف عليها يعني، وهو كام واحد عايز يبقى مصري غيرنا».وأضاف أديب: «كل الدول الغلبانة زينا عملتها.. الفلوس مبتجيش من السما وكل الدول بتعمل كده وبتاخد فلوس على الإقامة».كان اللواء أحمد العوضي عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، أكد أنه تمت الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ليسمح بمنح الجنسية المؤقتة للمستثمر للأجنبي بعد إيداع وديعة بنكية تقدر بـ 200 ألف دولار، والإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إجراء التحريات طبقا لشروط يتم وضعها لذلك، الأمر الذي أثار جدلا بين مؤيدين لمشروع القانون ومعارضين له.