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«دينية النواب»: إصدار قانون نقابة الأئمة قريبا
01
مايو
2017
01:45 AM
طالب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، جميع وزراء الحكومة بضرورة أنْ يسيروا على نفس نهج وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، في القيام بالأعمال الوطنية، في إشارة إلى كتاب أصدره جمعة، مؤخرًا عن كيفية مُواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية، بعنوان |ضلالات الإرهابيين. وتفنيدها|.وأضاف |حمروش| خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج |مساء DMC|، المذاع على شبكة قنوات |DMC|، أنه سيتم خلال أيام، إصدار مشروع قانون عمل دار الإفتاء، وتنظيم الخطابة والفتوى.وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة أمامها عدة قوانين مهمة، سيتم الانتهاء منها قريبًا، أبرزها إنشاء نقابة للأئمة والخطباء، وكذلك للمنشدين.
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