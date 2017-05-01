قال لاعب منتخبنا الوطني محمود كهربا، المحترف في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي: إن تألقه في السعودية سببه أكل مطعم |البرنس| في إمبابة، وأنه يأكل دائما فيه ولا يجد ألذ من أكلاته

وأضاف كهربا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON E»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن أول شيء سيفعله بعد النزول من السعودية هو الذهاب إلى مطعم |البرنس| بإمبابة لتناول الغداء.