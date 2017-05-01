روى مصطفى عبده مصطفى، نجل السائق الخاص بعلاء مبارك، تفاصيل زيارة نجل رئيس الجمهورية الأسبق لمنزله، قائلا: «والدي توفي في عام 2014، وزيارة نجل الرئيس الأسبق لي كانت للمواساة»

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «علاء مبارك حضر أمس بصحبة ابنه لمنزلنا في إمبابة، ولم يكتشف أحد زيارته لي، إلا بعد انتهاء الزيارة، كما أنه حضر بدون حراسات شخصية».وأضاف: «علاء مبارك تحمل نفقات علاج والدي من مرض الكبد قبل وفاته، وله الكثير من المواقف الإنسانية مع أسرتي». يذكر أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| تداولوا صورًا، يظهر خلالها علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو يجلس في مقهى «رامي»، منتظرًا دوره في الأكل من مطعم ناصر البرنس، بمنطقة إمبابة.وظهر علاء مبارك خلال الصورة بصحبة مجموعة من الأهالي، تجمعوا حوله؛ للمشاركة في لعب الطاولة.