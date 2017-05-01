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بالفيديو.. ابن شقيق العندليب يعرض بيع فيلا الراحل على وزير الثقافة
01
مايو
2017
00:45 AM
عرض محمد شبانة ابن شقيق الراحل العندليب عبد الحليم حافظ، بيع فيلا الأخير في محافظة الإسكندرية لوزارة الثقافة لتخصيصها متحف لهوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»، أن عدد الشوارع التي تحمل اسم الراحل في تونس 8 شوارع، ولا يوجد شارع واحد باسم الراحل في القاهرة.وأضاف أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقريرها اليوم بإلزام محافظ القاهرة، ورئيس حي البساتين، ومدير إدارة الجبانات بالقاهرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مقبرة الفنان الراحل العندليب عبد الحليم حافظ من المياه الجوفية.وكانت زينب الشناوي، بصفتها ابنة شقيقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، أكدت فيها أنها فوجئت بالمياه الجوفية تزحف وبصورة كبيرة على مقبرته، والتي تمثل قيمة ثقافية وسياحية، وتعد مزارًا لمعظم السياح العرب والأجانب من محبى الفنان عبد الحليم حافظ، وأنها توجهت إلى أهل الخبرة من أساتذة الدراسات الجيولوجية الذين أصدروا تقريرًا استشاريا عما آلت إليه حالة المقبرة الموارى فيها جثمان الفنان الراحل.
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