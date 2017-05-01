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ليلى علوي: المواطن المصري حاله بقى يخض
01
مايو
2017
00:45 AM
أعربت الفنانة ليلى علوي، عن انزعاجها من سلوك المصريين الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن تصرفات المواطنين أصبحت أكثر عدوانية، وغير منضبطة، وتميل إلى الفوضويةوأضافت، خلال لقائها ببرنامج |هنا العاصمة|، المذاع على قناة |سي بي سي|، تقديم لميس الحديدي: «الإنسان المصري حاله بقى يخض بجد، وبقينا نخاف على نفسنا»، لافتة إلى أنه يجب أن يكون للإعلام بجانب السينما والدراما دور إيجابي، في دعم الوعي عند المصريين، وتنويرها بالقيم الأخلاقية.
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