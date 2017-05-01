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وزير الأوقاف يكشف تفاصيل كتاب «ضلالات الإرهابيين وتفنيدها»
01
مايو
2017
00:44 AM
قال وزير الأوقاف الدكتور، محمد مُختار جمعة، إن كتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، الصادر من الوزارة تحت إشراف ومراجعة وتقديم الوزير، يحتوي على فصل في غاية الأهمية ألا وهو |كيف تحمي أبناءك من الإرهاب|ولفت جمعة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج |مساء DMC|، المذاع على شبكة قنوات |DMC|، إلى أن هذا الفصل يُساعد الأسرة في كشف انحراف الابن من خلال عدة أمور، ذهاب الابن إلى الفجر بساعة والاعتكاف في مسجد خارج دائرة مدينته وتحديدًا عند شيخ بعينه، وغيرها.وأضاف أن هذا الكتاب يُعد مكتوبًا بلغة سهلة وبسيطة تُشبه الكتابة الصحفية التي تصل إلى المواطن البسيط، متابعًا أن هذا الكتاب يُعالج 22 فصلًا بالشرح البسيط.وأوضح جمعة أنّ هذا الكتاب منشورًا على موقع الوزارة وسيتم طباعته خلال عدة أيام، كما أنه سيُعطي الإذن لأي جهة في الدولة المصرية إذا أرادت طباعته.وأشار جمعة إلى أنه سيجتمع بمقر اللجنة الدينية بمجلس النواب يوم الخميس القادم، مع رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، والمفتي الدكتور شوقي علام، والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، لمناقشة قانون تنظيم الفتوى، ولمنع الدخلاء من اقتحام هذا المجال.
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وزير الأوقاف يكشف تفاصيل كتاب «ضلالات الإرهابيين وتفنيدها»
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