كتب- علي البهجي: تعرض الغاني سولي مونتاري، لاعب وسط فريق بيسكارا الإيطالي ، للطرد من مباراة فريقه أمام كالياري بالدوري مطرودا عقب حصوله بطاقة صفراء ثانية

وخسر بيسكارا، الذي تأكد هبوطه من الدوري الإيطالي الممتاز، صفر/ 1.

وجاء القرار بعدما احتج اللاعب على مزاعم استهدافه من قبل الجماهير بالهتافات العنصرية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (انسا)، اليوم الأحد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب الغاني أبلغ الحكم الرابع وحكم المباراة بصيحات الاستهجان القادمة من المدرجات، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة الأخيرة من المباراة ثم حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع لدى خروجه من الملعب احتجاجا على ذلك.

وعلق مونتاري على قرار طرده قائلا:| الجماهير كانت مخطئة، ولكن كان على الحكم فعل شيء آخر بدلا من اتهامي.

وأضاف:| لست ضحية، ولكنني واثق من أنه إذا ما تم وقف المباريات،فلن تحدث هذه الأشياء مرة أخرى|.

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