كشفت الدكتور عبير الرباط، عميد كلية الآداب بجامعة بنها، تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين طالبتين في مدرج كلية الآداب بجامعة بنها، مشيرا إلى أن المشاجرة نشبت بسبب نزع إحدى الطالبات فيشة المروحة لشحن هاتفها، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب زميلتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث طالبت الأخيرة بتشغيل المروحة فلم تستجب الأولى

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، أن إحدى الطالبات قامت بإخراج رشاش |سيلف ديفنس سبراى| من حقيبتها للدفاع عن نفسها وقامت باستخدامه، الأمر الذي تسبب في اختناق 25 طالبة بالمدرج.وأوضحت: أنه تم إرسال 4 سيارات إسعاف وتم نقل الطالبات المصابات نتيجة المشاجرة لمستشفى بنها الجامعي والمستشفى التعليمي، مشيرة إلى أن رئيس الجامعة زار الطالبات المصابات وتم تشكيل لجنة برئاستها لإجراء التحقيق واتخاذ اللازم.