سخر الإعلامي محمد الغيطي، من احتفال الدولة بعيد العمال، بزغرودة على الهواء، موضحا: «الاحتفال بعيد الحب بدون حبيب أهون من الاحتفال بعيد العمال بدون إنتاج»

وأطلق الغيطي زغرودة، خلال برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»: «استحملوني في برج طاير مني النهاردة، ومعي كمية شكاوى بها مرارة تغطي مياه نهر النيل».