قالت جهاد عيد، الطالبة الراسبة بكلية البنات للآداب بجامعة عين شمس، إنه لا تزال هناك علامات استفهام كثيرة حول رسوب فرقتها بالكامل وعددهن 271 طالبة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، أن جامعة عين شمس أبلغتهن بأن الدرجات المعلنة صحيحة رغم أن أستاذة المادة أعلنت اندهاشها من النتائج النهائية.وتابعت: إن هناك لغزا كبيرا حول رسوب دفعتها بالكامل رغم أنهن ملتزمات في حضور المحاضرات وتقديم الأبحاث المطلوبة وتفوقهن الدراسي، لافتة إلى أن أستاذة المادة أكدت وجود خطأ في النتيجة، وأن جميع الطالبات نجحن في الامتحانات، وأن أجوبتهن كانت متميزة.وفوجئت الطالبات بعد ظهور نتيجة الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول لعام 2017، بأن جميع الفتيات بالدفعة الثانية قد رسبن في جميع المواد، ولم ينجح أحد على الرغم من تفوق الفتيات في العام الماضي.