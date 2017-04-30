قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المجلس وافق على كافة نقاط تعديل قانون الاستثمار وسيتم طرحه على الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأى عام» تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية «TEN»، أنه تم إلغاء مادة التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الجنائية والتي منها الاستيلاء على المال العام.وأوضح أنه تمت الموافقة على النقاط الخلافية بشأن قانون الاستثمار والصيغة النهائية، لافتا إلى أن القانون يمنح تسهيلات جيدة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب.