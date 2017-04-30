أبدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن إعجابها الشديد بصوت شريف ياسر، الطفل المريض بمستشفى السرطان 57357، وذلك بعد غنائه «كدة يا قلبي» لـ«شيرين عبدالوهاب» بصوت وإحساس رائع، لافتة إلى أن صوت الطفل وإحساسه الرائع لمس قلبها

وأكدت شيرين، في تصريح لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، أنها ستقوم بزيارة مستشفى 57357 فور عودتها من أمريكا؛ من أجل زيارة الطفل المريض بالسرطان.من جانبه قال الطفل: إنه يتمنى مقابلة المطربة شيرين، لافتًا إلى أنه من أشد المعجبين بصوت شيرين الرائع. وأضاف: أن إصابته بالسرطان قدر من المولى عز وجل وهو راضٍ بقضاء الله، مشيرًا إلى أن يتشوق لمقابلة أصدقائه بالمرحلة الإعدادية، كما يطمح لأن يصبح مهندسًا ومطربًا في نفس الوقت.وأكد أن عبد الحليم حافظ قدوته في عالم الطرب، لافتًا إلى أن طريقة العندليب وصوته أكثر شيئًا لمس قلبه وجعله يعشقه، مشيرًا إلى أنه يحب أغنية «أنا من تراب» للعندليب.وكان طفل السرطان بعث برسالة إنسانية للفنانة شيرين، حيث غنى مقطع من أغنية «كدة يا قلبي» لـ«شيرين عبدالوهاب» بصوت وإحساس رائع، أبكى الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.