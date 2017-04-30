قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تكلفة إنتاج الغاز محليا أقل من استيراده، لافتا إلى أن مصر بدأت استيراد الغاز المسال منذ عامين بتكلفة كبيرة للغاية من أجل سد الفجوة ما بين الاحتياج والإنتاج المحلى

وأوضح |الملا| خلال حديثه لبرنامج |أسواق وأعمال|، المذاع على قناة |أون لايف|، أنه تم إقرار إستراتيجية قطاع البترول فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن تلك الإستراتيجية تمثل حجر الزاوية من أجل تنمية القطاع ودعم التنقيب والاكتشافات عن حقول البترول في البحر المتوسط وصحراء ودلتا مصر.