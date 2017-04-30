قالت ياسمين رحيم فتاة عربة البرجر بمصر الجديدة، «حلمت بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل حديثه عنى في مؤتمر الشباب الثالث الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضى في محافظة الإسماعيلية»

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc» تقديم الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغنى وسهير جودة، «عندما سمعت الرئيس بيتكلم عنى في المؤتمر اتصدمت ولكنى شعرت بالفرحة وعرفت أن حقى هيرجع، ولقيت الناس كلها بتكلمنى على التليفون وتقولى الرئيس أتكلم عنك».وأوضحت: «حصلت على ترخيص للعربة لمدة 3 أسابيع لحين الانتهاء من تخصيص مكان للعربة».