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بالفيديو.. متصلة عن رفضها النزول للعمل: أنا مش هبلة زي باقى السيدات
30
ابريل
2017
18:46 PM
علقت متصلة تدعى أم صلاح من القاهرة عن نزول المرأة للعمل قائلة: «هو أنا هبلة زى باقى السيدات علشان أنزل اشتغل»وتسألت في مداخلة هاتفية لبرنامج «جراب حواء» تقديم الإعلاميات هبة الزياد وإيمان الصاوى وفاطمة الشنان، المذاع على فضائية «LTC»، «أية فائدة الرجل لو المرأة نزلت للعمل؟».وقالت: «زوجى بيدينى مصروف الشهر، وتنتهى مسئوليته عند ذلك الحد ولا يستطيع أن يسألنى: وديت الفلوس فين أو اشتريت إيه، والست لازم تعلم الرجل الأدب من أولها».
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