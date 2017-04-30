اشتكت متصلة تدعى |منار|، من القاهرة، من زوجها بسبب إدمانه المخدرات بجميع أنواعها، متسائلة: هل الدين ينصحنا بأن تترك المرأة الفرصة لزوجها المدمن للعلاج أم تنفصل عنه وتطلب الطلاق؟

من جانبها علقت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال برنامج |قلوب عامرة|، المذاع على قناة|الحياة|، لافتة إلى أنه يمكن إعطاء الزوج المدمن فرصة في حال وجود أحد من أفراد عائلته يعين في التكفل بأمور بيته، مضيفة: نحذر من الإنجاب حاليًا.وأردفت:|المدمن من العيار التقيل متخلفيش منه دلوقتى لحد لما يتعالج|.