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استشاري صحة نفسية: هناك نساء يزوجن أزواجهن من أخرى لضمان عدم خيانتهن
30
ابريل
2017
18:46 PM
قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية: إن هناك امرأة اشتكت له من سوء تصرفات وسلوكيات زوجها، لافتًا إلى أنه بسؤالها عن سبب شكواها من زوجها، قالت له:|إن جوزها عينه زايغة وبيعاكس الكبيرة والصغيرة وقالت إنها تبحث له عن زوجة جديدة من أجل كبح جماحه|وأضاف خلال لقائه ببرنامج |تحية طيبة وبعد|، المذاع على قناة |الحياة|، أن العديد من النساء يلجأن لتزويج أزواجهن من أخرى لضمان عدم خيانتهم لهن.
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