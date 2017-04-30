قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية: إن هناك امرأة اشتكت له من سوء تصرفات وسلوكيات زوجها، لافتًا إلى أنه بسؤالها عن سبب شكواها من زوجها، قالت له:|إن جوزها عينه زايغة وبيعاكس الكبيرة والصغيرة وقالت إنها تبحث له عن زوجة جديدة من أجل كبح جماحه|

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |تحية طيبة وبعد|، المذاع على قناة |الحياة|، أن العديد من النساء يلجأن لتزويج أزواجهن من أخرى لضمان عدم خيانتهم لهن.