ناشدت والدة الفتاة فاطمة أحمد علي، من خلال برنامج طريق الخير للإعلامي علي فايز المذاع على قناة العاصمة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لحماية نجلتها من والدها لأنه يهددها بالقتل بعد اغتصابه لها، وتحرشه بها لمدة 7 سنوات كاملة

وقالت فاطمة أحمد علي: إنها تعرضت للاغتصاب بشكل كامل من والدها بعد تعرضها للتحرش لمدة 7 سنوات بعد تهديده لها بـ|مفك| أثناء تواجدها في المنزل.وأضافت والدتها أن والد الفتاة كان يرفض من يتقدمون لزواجها بحجة أن سنها ما زال صغيرًا، مشيرةً إلى أنها حضرت أحد مواقف التحرش بنجلتها وتعدى عليها بالضرب بعد سؤاله ماذا يفعل بفاطمة.ومن جانبه قال أحمد جمال، محامي بمركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: إن التوصيف القانوني لحالة فاطمة هو جريمة تخضع للنص العقابي بالمادة 267 من قانون العقوبات والتي تنص على: |كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معًا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة|، فضلًا عن أن الجريمة لها شق اجتماعي وما حدث لا يجوز مع فتاة عذراء.