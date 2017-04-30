عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات حية من مطار القاهرة، للحظة وصول الطائرة الثالثة الجديدة من طراز البوينج B737-800 NGs، القادمة من مصنع رينتون بمدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول |مصر للطيران|

وحرص شريف فتحي، وزير الطيران المدني، على استقبال وفد شركة مصر للطيران وطاقم الطائرة، التي رفع قائدها العلم المصري فور وصوله إلى المطار ابتهاجا بانضمام الطائرة لأسطول الشركة.وكانت طائرة مصر للطيران الثالثة الجديدة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية للانضمام إلى أسطول مصر للطيران ضمن خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية.وأنهى وفد الشركة كافة الاعتمادات اللازمة للطائرة ومنها تفتيش إدارة الطيران المدني الأمريكي FAA والموافقة على التصدير واعتماد سلطة الطيران المدني المصري، وتحميل كافة بيانات وأنظمة مصر للطيران على أجهزة الكمبيوتر بالطائرة.