رصدت بوابة |فيتو| ملخصًا للمسات اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف روما في لقاء لاتسيو، الذي انتهى بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف

جاء ذلك اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.