انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام سوانزى سيتى، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز

وأحرز واين روني لاعب مانشستر يونايتد هدف التقدم في شباك سوانزى سيتى إثر ركلة جزاء بالدقيقة 45، ثم أحرز غيلفي سيغوردسون لاعب سوانزى سيتى هدف التعادل في مرمى مانشستر يونايتد بالدقيقة 79 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 65 ويحتل المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد سوانزي سيتى للنقطة 32 ويحتل المركز الثامن عشر.