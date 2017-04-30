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بالفيديو.. مانشستر يونايتد يتعادل 1/1 أمام سوانزي سيتي
30
ابريل
2017
15:45 PM
انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام سوانزى سيتى، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتازوأحرز واين روني لاعب مانشستر يونايتد هدف التقدم في شباك سوانزى سيتى إثر ركلة جزاء بالدقيقة 45، ثم أحرز غيلفي سيغوردسون لاعب سوانزى سيتى هدف التعادل في مرمى مانشستر يونايتد بالدقيقة 79 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 65 ويحتل المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد سوانزي سيتى للنقطة 32 ويحتل المركز الثامن عشر.
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