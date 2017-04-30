قال عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، إن الشريحة العمرية لمتعاطي المخدرات في مصر بين 15 إلى 60 سنة

وأكد «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الأحد، أن 80% من الجرائم يكون مرتكبوها تحت تأثير مخدر الحشيش، مضيفًا: «هناك ارتباط وثيق بين حوادث الطرق وتعاطي المخدرات».وتابع: «24% من السائقين المهنيين يتعاطون مواد مخدرة و19% من الحرفيين يتعاطون مواد مخدرة».