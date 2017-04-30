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بالفيديو..«مكافحة الإدمان»: ارتباط بين حوادث الطرق وتعاطي المخدرات
30
ابريل
2017
13:47 PM
قال عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، إن الشريحة العمرية لمتعاطي المخدرات في مصر بين 15 إلى 60 سنةوأكد «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الأحد، أن 80% من الجرائم يكون مرتكبوها تحت تأثير مخدر الحشيش، مضيفًا: «هناك ارتباط وثيق بين حوادث الطرق وتعاطي المخدرات».وتابع: «24% من السائقين المهنيين يتعاطون مواد مخدرة و19% من الحرفيين يتعاطون مواد مخدرة».
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