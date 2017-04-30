أذاعت فضائية «إكسترا نيوز»، خبرًا عاجلًا، منذ قليل، يفيد بارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين في الإسماعيلية إلى 5 متوفين و12 مصابًا

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا...