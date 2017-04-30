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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الإسماعيلية إلى 5 متوفين و12 مصابا
30
ابريل
2017
13:47 PM
أذاعت فضائية «إكسترا نيوز»، خبرًا عاجلًا، منذ قليل، يفيد بارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين في الإسماعيلية إلى 5 متوفين و12 مصابًاوسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا...
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