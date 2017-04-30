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مصرع وإصابة 14 مواطنا بحادث تصادم سيارتين في الإسماعيلية
30
ابريل
2017
12:47 PM
أذاعت فضائية «إكسترا نيوز»، خبرا عاجلا منذ قليل، يفيد بوفاة مواطنين وإصابة 12 آخرين بحادث تصادم سيارتين في الإسماعيليةوسنوافيكم بالتفاصيل...
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