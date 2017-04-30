مصرع وإصابة 14 مواطنا بحادث تصادم سيارتين في الإسماعيلية

أذاعت فضائية «إكسترا نيوز»، خبرا عاجلا منذ قليل، يفيد بوفاة مواطنين وإصابة 12 آخرين بحادث تصادم سيارتين في الإسماعيلية

وسنوافيكم بالتفاصيل...