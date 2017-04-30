سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأوسمة للمكرمين من قدامى النقابيين، خلال فعاليات الاحتفال بمناسبة عيد العمال

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، والتي يلقي خلالها كلمة لهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.ويشهد الاحتفال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.ويحضر الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.