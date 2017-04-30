أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات الاحتفال بمناسبة عيد العمال، أن مصر من أوائل الدول التي واجهت الإرهاب بكل قوة وتحملت الكثير من التضحيات

وأوضح أن مواجهة الإرهاب تتزامن مع الإصلاح الاقتصادى الذي يتركز على دعم المنتج الوطنى وزيادة الاستثمارات.وشهد الرئيس السيسي اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وألقى كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.وكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى.وشهد الاحتفال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.كما حضر الاحتفال عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.