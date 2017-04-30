وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، احترمًا للسلام الوطني خلال فعاليات الاحتفال بمناسبة عيد العمال

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وألقى خلالها كلمة لهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.وكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى.وشهد الاحتفال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.وحضر الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.