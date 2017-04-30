أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات الاحتفال بمناسبة عيد العمال، أن سيدات مصر هن عظيمات مصر، وقال: «أنا عارف إن الرجالة هيزعلوا بس دي حقيقة وأنا عارف الستات بتشتغل ازاي وتربي أولادها ازاي»

وشهد الرئيس السيسي، اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وألقي كلمة بهذه المناسبة للعمال باعتبارهم الركيزة الأساسية في العمل والإنتاج.وكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى.وشهد الاحتفال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.كما حضر الاحتفال عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.