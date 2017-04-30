اعتذر الإعلامي سعيد حساسين على الهواء للواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير الأمني، على الهواء، قائلا: «أنا آسف سهرتك، وبعتذر للمدام على تأخرك عن المنزل»

ورد مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال لقائه في برنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، قائلا: «والله العظيم مراتي عمالة تطلبني كل شوية»، وهو ما أدخل باقي ضيوف البرنامج في نوبة ضحك.