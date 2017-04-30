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حساسين لخبير أمني: سهرناك.. والبسيوني: والله مراتي عمالة تطلبني
30
ابريل
2017
04:45 AM
اعتذر الإعلامي سعيد حساسين على الهواء للواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير الأمني، على الهواء، قائلا: «أنا آسف سهرتك، وبعتذر للمدام على تأخرك عن المنزل»ورد مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال لقائه في برنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، قائلا: «والله العظيم مراتي عمالة تطلبني كل شوية»، وهو ما أدخل باقي ضيوف البرنامج في نوبة ضحك.
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حساسين لخبير أمني: سهرناك.. والبسيوني: والله مراتي عمالة تطلبني
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