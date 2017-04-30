سخر عمرو عمار الخبير الأمني، من حديث اللواء أحمد العوضى عضو لجنة الأمن القومى بمجلس النواب، عن منح الجنسية للمستثمر الأجنبى، قائلا: «أمال هو جاى يجوزنى»

وقال عضو مجلس النواب خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «بلاش الكلام ده علشان أنا ممكن أرد عليك بكلام أكتر من كدة، والكلام ده غلط».وأضاف: «مش عايزين نخلط الأمور الأجنبى جاى للإقامة بوديعة، وليس له علاقة بالجنسية وعيب، ومتقولش الكلام ده تانى علشان عيب».فانفعل |عمار| قائلا: «مش أنت اللى هتعلمنى العيب وأنا سألتك أكتر من سؤال وأنت مردتش».