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بالفيديو.. مشادة بين خبير أمني وبرلماني بسبب تعديل قانون الجنسية
30
ابريل
2017
03:45 AM
سخر عمرو عمار الخبير الأمني، من حديث اللواء أحمد العوضى عضو لجنة الأمن القومى بمجلس النواب، عن منح الجنسية للمستثمر الأجنبى، قائلا: «أمال هو جاى يجوزنى»وقال عضو مجلس النواب خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «بلاش الكلام ده علشان أنا ممكن أرد عليك بكلام أكتر من كدة، والكلام ده غلط».وأضاف: «مش عايزين نخلط الأمور الأجنبى جاى للإقامة بوديعة، وليس له علاقة بالجنسية وعيب، ومتقولش الكلام ده تانى علشان عيب».فانفعل |عمار| قائلا: «مش أنت اللى هتعلمنى العيب وأنا سألتك أكتر من سؤال وأنت مردتش».
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