قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن العام المالي المقبل يشهد مرحلة من مراحل خفض الدعم على المحروقات، وفقا لخطة الحكومة التي وضعت عام 2014

وأضاف الجارحي في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc» أن خفض الدعم ليس له علاقة بصندوق النقد، لافتا أن خفض معدل التضخم يتصدر أولويات الحكومة وهناك خطة موضوعة لحل هذه الأزمة.وأوضح وزير المالية أن هناك فروقا بين انخفاض الأسعار وانخفاض التضخم، وأن زيادة الاستيراد في الأعوام الماضية كان له أثر أيضا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن واردات المنتجات غير الأساسية للمستويات المرتفعة شهدت انخفاضا الفترة الماضية، وأن الحكومة تستهدف الآن عدم الاعتماد على السياحة فقط لتوفير العملة الأجنبية وأن الصادرات يجب أن تكون عاملا أساسيا.