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بالفيديو.. لقطات جديدة لـ«علاء مبارك» يلعب مع أهالي إمبابة «الطاولة»
30
ابريل
2017
03:43 AM
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| صباح اليوم الأحد، صورًا جديدة يظهر خلالها علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو يجلس في مقهى |رامي| منتظرًا دوره في الأكل من مطعم ناصر البرنس بمنطقة إمبابةوظهر علاء مبارك خلال الصورة بصحبة مجموعة من الأهالي تجمعوا حوله للمشاركة في لعب الطاولة.
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