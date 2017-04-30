أعلن محمد بدراوي عضو مجلس النواب عن رفضه منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة مالية تصل 200 ألف دولار؛ لأنها خطر على الأمن القومي

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، أن ذلك يعد بيعًا للجنسية المصرية، مقابل المال. وتابع بدراوي: «الوديعة التي سيضعها المستثمر بدون فوائد، والحكومة ستستثمرها»، لافتا إلى أن الدولة في حالة حرب، وهناك الكثير من الجنسيات متجنسين وهو ما يتيح دخول العديد من الإرهابيين بدعوى الاستثمار.كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.