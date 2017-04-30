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بالفيديو.. برلماني: تعديل قانوني يسمح بمنح جنسية مؤقتة للمستثمر الأجنبي
30
ابريل
2017
01:45 AM
قال اللواء أحمد العوضي عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، إنه تم الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريةوأضاف العوضي خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، أن القانون يسمح بمنح الجنسية المؤقتة للمستثمر للأجنبي بعد إيداع وديعة بنكية تقدر بـ 200 ألف دولار، والإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات.وأوضح أن الدولة صاحبة قرار منح الجنسية من عدمه، بعد إجراء التحريات طبقا للشروط التي يتم وضعها لذلك، لافتا إلى أن هناك 5 ملايين مواطن أجنبي يقيمون في مصر وهذا الإجراء يحقق مبالغ طائلة للدولة.
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