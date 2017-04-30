قال اللواء أحمد العوضي عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، إنه تم الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

وأضاف العوضي خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، أن القانون يسمح بمنح الجنسية المؤقتة للمستثمر للأجنبي بعد إيداع وديعة بنكية تقدر بـ 200 ألف دولار، والإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات.وأوضح أن الدولة صاحبة قرار منح الجنسية من عدمه، بعد إجراء التحريات طبقا للشروط التي يتم وضعها لذلك، لافتا إلى أن هناك 5 ملايين مواطن أجنبي يقيمون في مصر وهذا الإجراء يحقق مبالغ طائلة للدولة.