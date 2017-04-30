قالت شيماء عبد العاطي، شقيقة أسمن امرأة في العالم: «تقرر نقل شقيقتي خلال 3 أيام إلى دولة الإمارات لمواصلة عملية التخسيس»

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «العاصمة»: «صحة شقيقتي غير مستقرة بسبب تعرضها للجلطة».وتابعت: «إيمان دخلت في غيبوبة لمدة أسبوع بعد وصولها إلى الهند، ولم تظهر عليها أي علامات تحسن بعد بدء جلسات العلاج».