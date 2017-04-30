عرضت فضائية «on e» برومو الجزء الثاني لمسلسل «الجماعة 2» الذي يتم عرضه خلال الشهر المقبل

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد قدم الجزء الأول من مسلسل «الجماعة» في رمضان قبل الماضي، بمشاركة المخرج محمد ياسين، بطولة إياد نصار، وحاز المسلسل نسبة المتابعة الأولى في الوطن العربي.وخلال الجزء الثاني من «الجماعة» يرصد الكاتب تولي المرشد الثاني حسن الهضيبي حكم الجماعة، وعلاقة الإخوان بجمال عبد الناصر وثورة 1952، وإعدام سيد قطب.ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم منهم صابرين في شخصية زينب الغزالي، ويظهر عبد العزيز مخيون في دور المرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي.