كشف أحمد العبد مدير مدرسة عمر شكري الثانوية بالعريش، أن أحد طلبة الصف الثاني في المدرسة هدد المدرسين بتسهيل الغش في الامتحانات، أو الاختطاف، ووضع قائمة تهديد بأسماء المدرسين داخل لجان الامتحانات، مؤكدًا أن إدارة المدرسة تحاول استدراج الطالب للكشف عن هويته

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم» إن الطالب توعد المدرسين - من خلال صفحات «فيس بوك»- بخطفهم في حالة عدم تسهيل الغش.