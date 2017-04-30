عرض الإعلامي سعيد حساسين، روشتة لطبيب يدعى أسامة عمرو الإمام، كتب عليها شعار «ممنوع تشجيع الزمالك» فوق قائمة الأدوية التي سجلها لمريض يدعى «محمد»

وأضاف الطبيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»: «كنت بهزر مع المريض، وأنا أصلا زملكاوي، وبشجع فريق الزمالك»، قائلا: «ممكن يكون رئيس الزمالك دلوقتي زعلان، بس هتلاقيه معاه كل روشتاتي، وإحنا كلنا مصريين، وبنشجع اللعبة الحلوة، ربنا يوفق الزمالك الفترة الجاية، بس الدوري راح مننا خلاص».