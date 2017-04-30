علق نبيه الوحش المحامي على طلب إحاطة، حول تعيين ابنة وزير الأوقاف في شركة بترول، قائلا: «آخر مسمار في نعشه»

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «العاصمة»، أن صحيفة الحالة الجنائية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تعدت الخطوط الحمراء، قائلا: «مصر ترجع للخلف؛ بسبب الواسطة والمحسوبية، ولن تتقدم أبدا للأمام، وعلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إقالة وزير الأوقاف».كان أشرف رحيم عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، ضد وزير البترول المهندس طارق الملا، حول تعيينه ابنة وزير الأوقاف في شركة ميدور للبترول.وطالب النائب وزير البترول بالكشف عن أسباب تعيين ابنة وزير الأوقاف، الحاصلة على ليسانس آداب إنجليزي في شركة ميدور للبترول، رغم أنها حديثة التخرج دفعة 2016، في الوقت الذي يعاني فيه آلاف من خريجي كليات الهندسة قسم بترول وتعدين من عدم الحصول على وظائف.