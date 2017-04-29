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بالفيديو.. هدف صحيح ملغي لكهربا يسبب انفعاله على الحكم
كتب - محمد همام: حرم حكم مباراة اتحاد جدة والفيصلي المحترف المصري محمود عبد المنعم |كهربا|، المحترف في صفوف |العميد| من احتساب هدفًا لفريقه في المباراة التي تأتي ضمن الأسبوع الـ25 من دوري جميل السعودي
وسدد كهربا كرة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 86 من زمن أحداث الشوط الثاني لترتطم الكرة في العارضة وتعبر خط المرمى لكن حكم المباراة رفض احتسابها.
ويحتل كهربا وصافة هدافي المسابقة برصيد 16 نقطة بفارق ستة أهداف عن هداف المسابقة عمر السومة مهاجم أهلي جدة.
جدير بالذكر أن اتحاد جدة تعادل بهدفين أمام الفيصلي في مباراة أقيمت على ملعب |الجوهرة|، في الجولة قبل الأخيرة من المنافسات.
التعادل جعل الاتحاد يتراجع للمركز الثالث برصيد 52 نقطة متساويًا مع النصر، بينما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 27 نقطة محتلاً المركز التاسع.
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