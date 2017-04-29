انتهت مباراة لاس بالماس أمام أتلتيكو مدريد، بفوز الأخير بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب دي جران كاناريا ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني

افتتح التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد بالهدف الأول اللاعب كيفن جاميرو بالدقيقة 2، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب ساول نيجويز بالدقيقة 17، وأحرز الهدف الثالث اللاعب كيفن جاميرو بالدقيقة 18.وأحرز الهدف الرابع اللاعب توماس تييي بارتي بالدقيقة 73، واختتم بالهدف الخامس اللاعب فرناندو توريس بالدقيقة 92 من عمر المباراة.بهذه النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 71 ويحتل المركز الثالث.