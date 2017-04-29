اخبار مصر
-
رياضة
- منتخب الشباب ينهي استعداداته للقاء الإمارات الثاني.. غدا
- فيريرا يقود السد للفوز بكأس قطر
- رئيس سندرلاند يعتذر لجماهير الفريق بعد الهبوط للدرجة الأولى
- مارسيلو: سنقاتل على الليجا حتى النهاية
- سواريز ونيمار وميسي في هجوم برشلونة أمام إسبانيول بالديربي
- جعفر وتوفيق وستانلي يشاركون في مران مستبعدي الزمالك
- حسام باولو جاهز لقيادة هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي
- سندرلاند يودع الدوري الممتاز وهال يخطف نقطة أمام ساوثامبتون
- مران الزمالك.. باولو جاهز للإسماعيلي.. وحفني يخوض تدريبات تأهيلية
- المقاصة: وصافة الدوري إنجاز.. والدوري غير متكافئ بسبب الأهلي والزمالك
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يسحق لاس بالماس بخماسية نظيفة
29
ابريل
2017
21:44 PM
انتهت مباراة لاس بالماس أمام أتلتيكو مدريد، بفوز الأخير بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب دي جران كاناريا ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسبانيافتتح التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد بالهدف الأول اللاعب كيفن جاميرو بالدقيقة 2، ثم أضاف الهدف الثاني اللاعب ساول نيجويز بالدقيقة 17، وأحرز الهدف الثالث اللاعب كيفن جاميرو بالدقيقة 18.وأحرز الهدف الرابع اللاعب توماس تييي بارتي بالدقيقة 73، واختتم بالهدف الخامس اللاعب فرناندو توريس بالدقيقة 92 من عمر المباراة.بهذه النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 71 ويحتل المركز الثالث.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو-مصراوي في منزل قتيل كوب الشاي بالمحلة.. وخطيبته: هنتجوز في الجنة بإذن الله
رصد| مرتضى منصور ومفاجآت بخصوص مباراة الزمالك والمقاصة
الستات مايعرفوش يكدبوا | جيهان السادات : دائما كنت اتوقع اغتيال زوجي في اي لحظة
الستات مايعرفوش يكدبوا | جيهان السادات : عارضت زوجي في هذا القرار
الستات مايعرفوش يكدبوا | جيهان السادات تكشف عن مفاجأة : السادات كان سيترك الحكم في ذلك التوقيت
مجلس الدولة: الجمعية العمومية ستحدد كيفية التعامل مع الأزمة الحالية
بالفيديو.. بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني بسداسية فولفسبورج
بالفيديو.. «بيرنلي» يتقدم بهدف أمام كريستال بالاس بالشوط الأول
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع