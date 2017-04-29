انتهت، مباراة وست بروميتش ألبيون وليستر سيتى، بفوز الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ذا هاوثورنس ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز

أحرز جيمى فاردى لاعب ليستر سيتى هدف الفوز لفريقه في شباك فريق وست بروميتش ألبيون بالدقيقة 43 من عمر المباراة.بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليستر سيتى للنقطة 40 ويحتل المركز العاشر، بينما يتجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند النقطة 44 ويحتل المركز السابع.