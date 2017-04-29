اخبار مصر
-
رياضة
- شباب القناة يفوز على المقاولون 2-1 في دوري الجمهورية
- «السودان» و «تونس» تحصدان جائزة التميز بمهرجان الموسيقى العربية
- البحرين تحصد المركز الأول بالمهرجان العربي الأول للموسيقى
- «بوروسيا دورتموند» يسقط بفخ التعادل السلبي أمام «كولن»
- بالصور.. الحلم العربي يجمع الوفود العربية في ختام مهرجان الموسيقى
- نور السيد يتوجه للقاهرة لتلقي العزاء في نجل شقيقته
- توصية ماكيدا وراء تجدد عقود أربعة لاعبين بالاتحاد السكندري
- كرم كردي يفتح ملف المراهنات باجتماع الجبلاية.. الإثنين
- الإمارات تحصد جائزة التحكيم الخاصة بالمهرجان العربي للموسيقى
- حجز٢٠ ألف غرفة فندقية لفعاليات دوري أبطال العرب 2017
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. «ريـال مدريد» يتصدر الليجا مؤقتا بثنائية أمام فالنسيا
29
ابريل
2017
18:44 PM
انتهت مباراة ريـال مدريد أمام فالنسيا، بفوز الملكي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسبانيبدء اللقاء بانفراد من جانب إيغناسيو خيل دي باريخا، مهاجم فالنسيا، ولكن يسدد الكرة في جسد نافاس حارس ريـال مدريد؛ لترتد له الكرة، ويسددها في القائم، ويهدر فرصة إحراز هدف مبكر.يبدأ من بعدها طوفان من هجوم الملكي على مرمى فالنسيا، ويستطيع كريستيانو رونالدو لاعب ريـال مدريد أن يحرز الهدف الأول، في مرمى فالنسيا، بالدقيقة 27.ثم أهدر كريستيانو رونالدو لاعب ريـال مدريد فرصة الهدف الثاني، إثر ركلة جزاء أمام مرمى فالنسيا، بينما أحرز دانيال باريخو لاعب فالنسيا هدف التعادل في مرمى ريـال مدريد، بالدقيقة 82.وينجح مارسيلو دا سيلفا لاعب ريـال مدريد في إحراز هدف الفوز لصالح فريقه، في شباك فالنسيا، بالدقيقة 86 من عمر المباراة.بهذه النتيجة، يتصدر ريـال مدريد مؤقتا جدول الدوري، برصيد 81 نقطة، منتظرا مباراة برشلونة، صاحب 78 نقطة، أمام إسبانيول، والتي تقام بعد قليل.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. متصلة لأزهري: بيطلع شعر من فمي لما بأكل واشرب
بالفيديو.. ريـال مدريد يتقدم بهدف أمام فالنسيا بالشوط الأول
بالفيديو.. شاب يلقي والدته في الشارع والتضامن تنقلها لدار مسنين
بالفيديو.. النواوي: مصر ملتقى الأديان والحب بين الأقباط والمسلمين مستمر
بابا الفاتيكان يستعد لمغادرة مصر بعد انتهاء زيارة استمرت يومين
بالفيديو.. توافد المسيحيين لمقابلة بابا الفاتيكان بالكلية الإكليريكية
بالفيديو.. ترنيمة على أنغام الجيتار بحضور بابا الفاتيكان بالمعادي
بالفيديو.. نساء تطلق الزغاريد خلال قداس بابا الفاتيكان
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع