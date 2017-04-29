انتهت مباراة ريـال مدريد أمام فالنسيا، بفوز الملكي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني

بدء اللقاء بانفراد من جانب إيغناسيو خيل دي باريخا، مهاجم فالنسيا، ولكن يسدد الكرة في جسد نافاس حارس ريـال مدريد؛ لترتد له الكرة، ويسددها في القائم، ويهدر فرصة إحراز هدف مبكر.يبدأ من بعدها طوفان من هجوم الملكي على مرمى فالنسيا، ويستطيع كريستيانو رونالدو لاعب ريـال مدريد أن يحرز الهدف الأول، في مرمى فالنسيا، بالدقيقة 27.ثم أهدر كريستيانو رونالدو لاعب ريـال مدريد فرصة الهدف الثاني، إثر ركلة جزاء أمام مرمى فالنسيا، بينما أحرز دانيال باريخو لاعب فالنسيا هدف التعادل في مرمى ريـال مدريد، بالدقيقة 82.وينجح مارسيلو دا سيلفا لاعب ريـال مدريد في إحراز هدف الفوز لصالح فريقه، في شباك فالنسيا، بالدقيقة 86 من عمر المباراة.بهذه النتيجة، يتصدر ريـال مدريد مؤقتا جدول الدوري، برصيد 81 نقطة، منتظرا مباراة برشلونة، صاحب 78 نقطة، أمام إسبانيول، والتي تقام بعد قليل.