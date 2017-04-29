قال علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن، إن ظاهرة عقوق الوالدين بدأت في الانتشار بكثرة خلال الفترة القليلة الماضية، لافتًا إلى أنه خلال أسبوع واحد وجدنا حالتين لشاب يلقي بوالدته في الشارع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع عبر فضائية «المحور»، تقديم الإعلامي أحمد الشاعر، أنه بالأمس وجهت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة القليوبية بالتعامل مع سيدة مسنة كانت تجلس بشارع الثلاثيني في قليوب بمحافظة القليوبية، بعدما تخلى عنها ابنها، ونقلها لأحد دور المسنين، موضحًا أن بعض الشباب يكونو ميسورين ماديًا، ولكن كما ذكرنا هناك انتشار كبير لظاهرة عقوق الوالدين.وأكد أن وزارة التضامن يتبعها عدد من دور المسنين على مستوى الجمهورية، وفئة المسنين العريضة الموجودة في المجتمع لا يستطيعوا أن يعيشوا وحدهم، وفي نهاية عمرهم نقدم لهم الرعاية المناسبة في دور الرعاية.