قال الشيخ إسلام النواوي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الهجوم على الأزهر يطمئننا ولا يقلقنا؛ لأن الشجرة المثمرة تلقى بالحجارة، لافتًا إلى أن الأزهر مؤسسة عمرها أكثر من ألف عام ومستحيل أن تعيش مؤسسة كل هذا الوقت إلا إذا كانت وسطية

وأضاف «النواوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامية هند جاد، أن مصر هي ملتقى الأديان وباركها الله بزيارة أنبيائه إبراهيم وموسى ويوسف وعيسى عليهم السلام، وكذلك مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج.وأوضح أن كل الأديان لا تلتقي في العقيدة، ولكن كل الأديان تأمر بأن نتعاون ونحافظ على الأبرياء وأن نعمر الأرض وحسابنا جميعًا على الله، مؤكدًا أن الود والحب بين الأقباط والمسلمين ليس وليد اليوم فهو كان وسيستمر رغم كل محاولات الوقيعة بينهم.وتابع «النواوي»: «اليوم نستطيع أن نجزم أنه قد نجحت مشاريع تجديد الخطاب الديني»، مؤكدًا أن الأزهر والمؤسسات الدينية ليس دورها أن تحارب الإرهابي الذي يحمل السلاح، فمن يحمل السلاح يجب مواجهته بالسلاح، ودور المؤسسات الدينية مواجهة الفكر وكذلك تربية أجيال جديدة على صحيح الدين.