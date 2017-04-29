نقلت فضائية «إكسترا نيوز»، منذ قليل، خبرا يفيد باستعداد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، لمغادرة مصر بعد انتهاء زيارته للقاهرة والتي استمرت يومين

وألقى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم السبت، العظة خلال القداس الإلهي بمشاركة الآلاف في اليوم الثاني لزيارته لمصر، باستاد الدفاع الجوي.ويأتي ذلك وسط أجواء أمنية مشددة تحت إشراف الحرس الجمهوري والقوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة.